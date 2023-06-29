"Мы помогаем в организации взаимодействия посольства Вьетнама с оператором аэропорта "Пулково" — ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Сегодня мы также работаем над обновлением дорожной карты между Санкт-Петербургом и Хошимином и надеемся подписать ее в рамках следующего официального визита в этот город", — сказал Беглов по итогам рабочей встречи с прибывшем в Петербург членом политбюро ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Нэном.

По словам губернатора, прямые авиарейсы между Петербургом и Вьетнамом будут способствовать росту взаимного турпотока и развитию деловых отношений.

Пресс-служба ВВСС подтвердила "Интерфаксу", что оператор "Пулково" заинтересован в установлении прямого авиасообщения с Вьетнамом.

"В настоящее время ведутся переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями при активной поддержке властей Санкт-Петербурга о запуске регулярных и чартерных рейсов во Вьетнам", — сообщили в ВВСС.