"В 2022 году малый флот компании перевез суммарно более 340 тысяч пассажиров. С учетом увеличения количества флота и регионов присутствия в планах на 2023 год — перевезти более 500 тысяч пассажиров", — сообщила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и управлению проектами малого флота АО "Водоходъ. Пассажирский порт" Любовь Ефимова на пресс-конференции в офисе "Интерфакса" в четверг.

Она уточнила, что перевозки электросудами в Москве в рамках госконтракта в этих расчетах не учитываются.

По словам Ефимовой, в 2023 году компания планирует открыть линии малого флота в двух новых регионах: Ярославской области и Пермском крае.

На текущий момент малый флот "Водохода" представлен в пяти регионах: помимо Москвы это скоростные "Метеоры" в Петербурге, катамараны "Грифон" и "Комета" на Черном море, прогулочный флот в Нижнем Новгороде и прогулочная и транспортная линия в Красноярске.

В мае сообщалось, что судоверфь Emperium спустила на воду пассажирский электрокатамаран на 130 человек для "Водоходъ. Пассажирский порт" для прогулочных маршрутов в Нижнем Новгороде. Осенью 2022 года верфь изготовила и передала заказчику аналогичный электрокатамаран для Красноярска.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.