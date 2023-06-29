"6 июля на втором этаже Большого гостиного двора откроется новая площадка Государственного литературного музея "ХХ век". Ядром творческой территории станет музейная выставка "Ловцы слов", где будут представлены имена знаменитых литераторов ХХ века, чье творчество связано с художественной культурой Петербурга", — отметил Пиотровский.

По его словам, героями выставки станут Анна Ахматова, Александр Блок, Михаил Зощенко, Самуил Маршак, Максим Горький, Даниил Хармс, Владимир Маяковский и другие авторы.

"Здесь же расположится отдельная литературная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения поэта Николая Заболоцкого — рассказ о малоизвестных страницах биографии автора сопроводят принадлежавшие ему предметы из фондов музея", — отметил вице-губернатор.

Он сообщил, что помимо музейной экспозиции, в новом пространстве Литературного музея "ХХ век" создается творческий креативный кластер. На его территории будут проходить межмузейные проекты, временные выставки, лекции, театральные и литературно-музыкальные представления.