Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, российская авиакомпания назначается для выполнения регулярных международных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.

Выполнение полетов предполагается с частотой два рейса в неделю.

Авиасообщение с Танзанией было приостановлено в апреле 2021 года из-за неблагоприятной на тот момент ситуации по коронавирусу в этой стране, после этого принималось еще несколько решений о продлении сроков приостановки.