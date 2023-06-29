Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям. Время вылета из Иваново в Минеральные Воды — 10:30, вылеты из Минеральных Вод — в 15:35.

Рейсы будут выполняться на Embraer 190.

Также сообщается, что из аэропорта "Иваново" с июня увеличено количество рейсов в Сочи до трех раз в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты Иваново — Санкт-Петербург осуществляются ежедневно. Кроме того, дважды в неделю из Иваново можно летать в Калининград.

Все данные маршруты обслуживает авиакомпания Nordwind Airlines.