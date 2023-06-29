Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте 15 километров, после чего он должен подняться еще на 80-90 километров.

На борту космолета находятся шесть членов экипажа — двое американцев и четыре итальянца.

Миссия, которая носит название Virtute 1, проводится под эгидой Национального исследовательского совета Италии. В ходе нее, в частности, будет проведены исследования по влиянию микрогравитации на организм человека.

Командиром корабля является отставной подполковник ВВС США Майк Массучи, который совершает свой четвёртый космический полет, пилотом — бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле. В состав экипажа также входят полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в NASA для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.

На максимальной высоте экипаж сможет на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около полутора часов.