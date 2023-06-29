По количеству причалов Петербург, скорее, можно назвать "перенасыщенным", особенно по сравнению с другими регионами страны, но остается вопрос о качестве инфраструктуры, отметил Набатов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

"Здесь большой акцент нужно делать на качестве причалов. Мы переходим уже к другим стандартам обслуживания. Здесь есть нюансы и по вопросам безопасности пассажиров, и по организации процесса посадки, высадки, распределения турпотоков. Если раньше была нормальной ситуация, когда люди стояли "хвостиком" на набережной, то сейчас, наверное, это уже не то, что хочет видеть город", — сказал он.

Так, на причалах требуется выделить кассовые зоны, зоны посадки пассажиров, небольшие летние кафе, чтобы туристу было чем занять себя в ожидании рейса и при покупке билетов, полагает Набатов.

Он также указал на ограничения со стороны комитета по охране памятников, комитета по градостроительству и архитектуре и других органов. Бизнес ведет диалог с властями, но пока процесс идет "небыстро", признал Набатов.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и управлению проектами малого флота АО "Водоходъ. Пассажирский порт" Любовь Ефимова сообщила, что именно эти ограничения пока тормозят развитие электрического водного транспорта в северной столице.

Она указала, что электросуда вместо топлива ходят на энергии от аккумуляторных батарей, для работы которых необходимо расположить зарядные комплексы на причалах.

"В Петербурге мы столкнулись с тем, что основные наиболее востребованные для пассажиров причалы находятся в зоне объектов культурного наследия, и проводить какие-либо строительные работы и проводить туда дополнительные мощности всегда сложно. Но мы видим большой интерес города и ищем решение сейчас", — сказала она.

В целом приоритетом компании в развитии малого флота является переход на электродвижение, заметила Ефимова, и в навигацию 2023 года первые два электрокатамарана уже вышли на прогулочные линии в Красноярске и Нижнем Новгороде.

На взгляд Ефимовой, Петербургу хватает городских причалов, однако их не достает для развития пассажирских маршрутов за пределы города — в первую очередь в пригороды.

"Очень не хватает оборудованных причалов, городских подходов, чтобы можно было не содержать его, а прийти на готовый, оплатить непосредственно время пребывания. И таким образом раскатывать дополнительные направления и линии. В том числе это могут быть рейсы с зелеными стоянками — что так популярно в регионах и что почти не используется в Петербурге", — сказала Ефимова.

Генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов со своей стороны отметил нехватку причальной инфраструктуры в самом городе. Он указал, что компания уже отмечает прирост пассажиропотока на 10% по отношению к прошлому году, планирует открыть водное движение в сторону "Лахта центра" и ТРК "Питерлэнд".

"Не хватает, конечно, инфраструктуры, очень сильно не хватает. Потому что город растет, а число причалов не так быстро прибавляется", — сказал он.

По словам регионального менеджера ООО "Водоходъ" в Петербурге Евгения Дмитриева, премиальные круизные суда компании отправляются от причала на проспекте Обуховской Обороны, где не хватает зала ожидания, так как порой туристы приезжают заранее.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что власти позиционируют Петербург как столицу водного туризма во всех его разновидностях, и развитие причальной инфраструктуры по маршрутам "Серебряного ожерелья" также регулярно становится предметом обсуждения.

"Водные маршруты "Серебряного ожерелья", водные маршруты Северо-Запада причальной инфраструктурой поддерживаются. Хотелось бы, чтобы она быстрее создавалась. Мы очень хотели, чтобы турпоток в Петербурге на маршрутах "Серебряного ожерелья" рос, и это происходит, а инфраструктура, конечно, чуть-чуть вдогонку развивается в какой-то степени", — признал он.

Корнеев также сообщил, что совместно с комитетом по транспорту сейчас готовится эксперимент по созданию мультифункциональных причалов, совмещенных с туристским информационным павильоном. Пилотный проект будет реализован в ближайшем будущем.