"Объект "Здание Пермской художественной галереи" будет введен в конце первого квартала 2024 года", — сказал Наумов.

На данный момент сооружение конструктива здания практически завершено, начались отделочные работы. Поскольку объект масштабный, материалов потребуется значительное количество.

"Порядка 15 тыс. кв.м аквапанелей при внутренних работах, порядка 25 тыс. кв.м гипсокартона и профиля около 60-70 тыс. погонных метров. Также будет применена минеральная вата, сухие смеси и другие материалы производителя", — уточнил представитель компании Кнауф, которая поставляет отделочные материалы на объект.

Комплекс будет включать новое здание с одним подземным и пятью наземными этажами и сохранённое здание, которое будет реконструировано.

Ранее сообщалось, что новое здание галереи будет построено к Дягилевскому фестивалю 2024 года. Галерея освобождает от хранения артефактов кафедральный собор Перми.

Строительство нового здания галереи ведется в историческом центре Перми на территории культурного пространства "Завод Шпагина" при поддержке федерального правительства. Общая площадь объекта превысит 21 тыс. кв.м.

Помимо выставочных залов в здании разместятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.