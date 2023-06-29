"В этом году мы отмечаем юбилей деятельности Emirates в России. Это событие представляет собой замечательный повод вспомнить достижения авиакомпании за последние два десятилетия. Россия является важным рынком для авиакомпании. Пассажиры, вылетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, далее могут отправиться по более чем 140 направлениям на пяти континентах", — сказал он.

Директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов отметил, что Emirates – лидер по пассажиропотоку в аэропорту среди авиакомпаний, выполняющих рейсы в страны дальнего зарубежья. Кроме того, это единственный перевозчик, который осуществляет регулярные перелеты на крупнейшем в мире пассажирском самолете Airbus А380.

Говоря о работе компании в период пандемии, Бесперстов подчеркнул, что в конце марта 2020 года полеты были остановлены, а уже в июле полетели первые вывозные чартерные рейсы. Осенью того же года перевозчик начал выполнять регулярные рейсы в Россию. В 2021 году Экспо-2020 в Дубае, по его словам, способствовало росту турпотока в эмират и быстрому восстановлению пассажиропотока у Emirates.

Бесперстов добавил, что Emirates стала одной из первых авиакомпаний в мире, начавшей быстро восстанавливать провозные мощности после пандемии. В результате самым успешным в истории компании в плане выручки и чистой прибыли стал 2022 финансовый год, завершившийся в апреле 2023 года.

"Мы не только закрыли кредит правительства Дубая, который получили в период пандемии – а это больше миллиарда долларов. Но также выплатили дивиденды правительству Дубая, нашему главному акционеру, заплатили премии персоналу. Причина успеха – в том, что после окончания пандемии мы были готовы к восстановлению ресурсно и психологически: были готовы быстро восстанавливать полеты, открывать направления, выводить парк из консервации, ставить А380. В 2021 году мы были единственной авиакомпанией в мире, которая летала на этих самолетах. Когда еще никто не верил, что полеты будут восстанавливаться", — сказал он.

Когда в 2003 году Emirates открыла прямые рейсы на Airbus A330-200, Москва стала 57-м направлением глобальной маршрутной сети авиакомпании, охватывающей сейчас более 140 направлений на пяти континентах. Всего через два года Emirates приступила к ежедневным полетам в Москву, а затем в 2009 году расширила их расписание до двух в день. В 2011 году Emirates начала выполнять рейсы в Санкт-Петербург.

По словам представителя Emirates, пассажиров юбилейного рейса 1 июля ожидают сюрпризы и праздничный прием в аэропорту.