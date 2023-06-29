"Министерством была запущена программа кураторства, в рамках которой все подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, оказывается материальная, организационная и методическая поддержка учреждениям новых регионов. Уже передано порядка 17 тысяч экземпляров книг и 765 единиц экспозиционно-выставочного оборудования", — сказала она в ходе сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России", которая проходит в Туле.

Она также напомнила о создании новых музеев, запланированных на сентябрь.

Так, при поддержке Государственного исторического музея на базе Станично-Луганского краеведческого музея будет организована постоянная экспозиция об истории российского казачества. В городе Волновахе Музей имени Андрея Рублева представит Музей русского иконописания, и благодаря содействию "РОСИЗО" и Госфильмофонда России на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова откроется Музей истории кино.

Кроме того, продолжается работа по созданию филиала крымского музея-заповедника "Херсонес Таврический" — музея-заповедника "Каменная могила" в Запорожской области.

Всего с прошлого года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях реализован 51 выставочный проект, проведено 28 культурно-образовательных мероприятий, которые посетили более 454 тыс. человек.

Серия экспертно-методических мероприятий всероссийского проекта "Музейные маршруты России" стартовала в Туле 28 июня. В сессии принимают участие 44 руководителя и сотрудника музеев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, а также руководители ряда федеральных музеев.