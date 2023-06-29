Как сообщает компания, соответствующее решение было принято на заседании 29 июня.

Планы докапитализации ФПК на 15 млрд руб. для приобретения 225 пассажирских вагонов анонсировал в ноябре 2022 года глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Тогда же он сообщал, что в 2023 году РЖД направят на закупку подвижного состава более 200 млрд руб., за счет которых будет поставлено более 600 локомотивов и 330 вагонов электропоездов.

Замглавы РЖД Дмитрий Пегов до этого говорил, что РЖД планируют выделить на обновление пассажирской инфраструктуры до 2025 года более 52 млрд руб.