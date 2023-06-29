"Планируется, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" будет выполнять несколько рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

Субсидия на этот рейс в объеме 7,9 млн рублей предусмотрена поправками в областной бюджет-2023, утвержденными в четверг Законодательным собранием Кировской области. Субсидирование перелетов будет обеспечено в равных долях с Татарстаном, отмечается в сообщении.

Кировский аэропорт Победилово обслуживает внутрироссийские рейсы. Сейчас рейсы из Кирова выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар. В аэропорту работают авиакомпании "Победа", "Северный ветер" и "Руслайн".

Из эропорта Казани выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.