Запрет на розничную продажу алкогольной продукции установлен на время проведения фестиваля в Красноглинском районе Самары, поселках Прибрежный и Винтай, селах Пискалинский Взвоз и Задельное.

При этом запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В то же время в этом году "сухой закон" будет действовать на всей территории Грушинского фестиваля.

Ранее на торговых площадках фестиваля было разрешено продавать медовуху и пиво.

Однако, как сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Грушинского фестиваля Ольга Афанасьева, в этом году организаторы ввели запрет на продажу алкогольной продукции любого рода, в том числе в зоне фудкорта.

Вместе с тем на сайте фестиваля отмечается, что на территорию, как и в прошлые годы, запрещается проносить алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.

"Этот запрет соответствует духу фестиваля который проходит в память о герое, погибшем ради спасения жизни детей, который является пространством для развития авторской песни" — прокомментировала запрет Афанасьева.

Она также пояснила, что решение организаторов, в том числе, связано с требованиями обеспечения общественной безопасности и порядка, которые предъявили правоохранительные органы.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, в некоторые годы превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но онлайн. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел в формате городских концертов. В этом году фестиваль спустя четыре года пройдет в традиционном четырехдневном формате.