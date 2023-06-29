"Министерство общественной безопасности сообщило о пересмотре штрафов за просроченную визу для иностранцев на Шри-Ланке. Этот шаг был предпринят в соответствии с просьбами различных сторон относительно развития туризма, привлечения инвесторов и в связи с неудобствами, причиненными должностным лицам, работающим в иностранных представительствах на Шри-Ланке", — пишет издание.

Как отмечается, если иностранный гражданин просрочил пребывание на Шри-Ланке менее чем на 7 дней, то для выезда потребуется лишь заплатить визовый сбор в аэропорту.

Штраф за просроченное пребывание на 7-14 дней составит $250 вместо прежних $500. А штраф в размере $500 заплатят путешественники, превысившие срок пребывания на Шри-Ланке на две недели и более.