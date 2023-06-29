На Дворцовой площади покажут более 100 единиц ретро и современной пожарно-спасательной техники. Следом пройдут пешие расчеты пожарно-спасательных подразделений города, ветераны пожарной охраны и курсанты Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России имени Зиничева. Во время праздника также состоится выпускной вуза.

Кроме того, программу дополнят театрализованное представление и финал международных соревнований "Сильнейший пожарный".

Для гостей мероприятия развернут большое интерактивное пространство, где пожарные и спасатели покажут навыки тушения и спасения, мастер-классы по оказанию первой помощи. Там же развернут выставку пожарно-спасательной техники и оборудования.

24 июня пожарная охрана Петербурга отметила свое 220-летие.