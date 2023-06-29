Как сообщает пресс-служба правительства региона, совет по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве одобрил выделение под проект трех участков.

Инвестиции в создание туркомплекса с глэмпингами и спортивными площадками оцениваются в 3,5 млрд рублей, срок строительства — 2 года.

Печерские пески — полуостров на Волге недалеко от центра Нижнего Новгорода.

ООО "Печерские пески" зарегистрировано в октябре 2020 года. Согласно ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Алексею Васину. Он является владельцем ряда юрлиц, в их числе — ООО "Специализированный застройщик "Раушен гольф энд резиденс" (Калининград), ООО "Редевелопмент" (Нижний Новгород). Васин также является генеральным директором АО "Раушен Хотел Ресорт", которое заявляло о намерении реализовать ряд строительных проектов на курорте Светлогорск в Калининградской области.

В частности, "Раушен Хотел Ресорт" занимается застройкой территории, прилегающей к набережной Светлогорска. Компания возводит несколько комплексов гостиниц и апартаментов.