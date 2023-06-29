"Аудиогиды расскажут об истории вокзальных комплексов. Пассажиры могут познакомиться с архитектурными особенностями здания, погрузиться в историю и совершить путешествие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из главных преимуществ такого формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. При этом сам рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.

Продолжительность экскурсий — около 20 минут.

Экскурсионный проект "Вокзалы России" реализуется с 2021 года.