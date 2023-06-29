"Всего 3,5 млн пассажиров, по нашим данным, воспользовались именно водными предложениями, водными маршрутами Санкт-Петербурга. Это говорит об интересе к новым и классическим водным предложениям города", — сказал Корнеев.

По его словам, показатель продемонстрировал рост в 50% по сравнению с периодом навигации 2021 года.

Генеральный директор "Нева Тревел Компани" Юрий Набатов со своей стороны прогнозирует, что по итогам 2023 года показатель вновь будет превышен.

"Думаю, что в навигацию 2023 года в целом судоходные компании Санкт-Петербурга — если будет хорошая, теплая погода — вполне могут перевести 3,7 млн, а то и 4 млн пассажиров. Мы видим хорошую динамику по скоростному флоту, по экскурсионно-прогулочному флоту", — сказал Набатов.

Так, участники рынка уже ощущают прирост пассажиропотока на воде в Петербурге по сравнению с 2022 годом, даже несмотря на довольно холодный май, сообщил он.

"Количество флота в Петербурге тоже увеличивается, поэтому давайте целиться на 4 млн пассажиров по судоходным компаниям", — заключил Набатов.

Как сообщалось, за первую половину 2023 года Петербург посетило 4 млн туристов, что на 10% выше показателя прошлого года. Согласно предварительным прогнозам Минэкономразвития, к концу 2023 года турпоток в Петербург вырастет в среднем на 7,5%, что составит порядка 8,7 млн прибытий.