"Средняя загрузка отелей за май-июнь — 72%. Это неплохая загрузка, есть к чему стремиться", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе".

При этом событийные мероприятия и праздники увеличивали этот показатель.

Так, с 29 апреля по 9 мая Петербург посетили около 770 тыс. гостей, и максимальная загрузка отелей категории 3-5 звезд составила 94%. В дни Петербургского международного экономического форума в середине июня загрузка отелей составила в среднем 80-85% по городу, а в гостиницах в периметре ПМЭФ — от 86% до 100%.

Как сообщалось, за первую половину 2023 года Петербург посетило 4 млн туристов, что на 10% выше показателя прошлого года.