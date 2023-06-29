Подняться на север и юг курорта можно с 30 июня по 3 июля. В эти дни будут работать сразу три гондольные канатные дороги: "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз".

"С одновременным запуском канаток гости смогут увидеть с высоты птичьего полета крупнейшие вершины курорта и различные природные зоны, провести полноценный день отдыха в горах с максимально удобной логистикой", — говорится в сообщении.

Так, с верхней станции канатной дороги "Северное сияние" на высоте 2339 м начинается маршрут на пик Смирнова откуда можно полюбоваться панорамой 360 хребта Абишира-Ахуба, долиной реки Псыш и самыми высокими пиками Архыза: Пшиш, София, Орленок.

Канатная дорога "Союз" доставит до смотровой площадки на хребте Габулу на высоте 2505 м. На канатке южного склона "Млечный путь" можно подняться еще на одну смотровую площадку на высоте 2240 м. Здесь же начинаются сразу две оборудованные экотропы курорта для семейного отдыха: Аланский путь и тропа Романтиков.

Курорт "Архыз" – всесезонный курорт в Карачаево-Черкесской республике, расположенный в трех часах езды от аэропорта "Минеральные воды" на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.