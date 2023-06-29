"Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 млн отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 млн человек", — сказал глава региона, выступая в четверг перед Законодательным собранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.

Он подчеркнул, что флагманский проект для развития индустрии гостеприимства в регионе — создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера "Волжское море". В текущем году планируется завершение третьего этапа проекта, появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово.

"Здесь создается уникальный транспортно-пересадочный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, включая современный речной порт", — отметил Руденя.

Он добавил, что продолжается развитие круизного туризма. В 2022 году почти до 400 увеличилось число заходов судов на территорию региона, до 80,7 тыс. человек — количество туристов, прибывших водным путем.

В прошлом году Тверскую область посетили 2,6 млн туристов.

Как сообщалось, на территории ОЭЗ "Завидово" к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты. Их ввод позволит создать более 900 новых рабочих мест.

Объем инвестиций превысит 31 млрд рублей.

В настоящее время в Завидово обустраивают крупный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.