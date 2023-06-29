"Движение пассажирских и пригородных поездов, включая "Аэроэкспрессы", восстановлено в обоих направлениях", — пояснили журналистам в компании.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что для пассажиров Павелецкого направления Московской железной дороги организованы бесплатные компенсационные маршруты, а также увеличено число автобусов на маршруте м97, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

В сообщении департамента говорилось, что движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 минут.

Ранее сообщалось, что движение поездов на станции Бирюлево-Товарная в Москве было приостановлено из-за схода в 13:07 мск шести грузовых вагонов с цементом.

РЖД предупреждали о задержках пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Домодедово" на фоне сложившейся ситуации.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Причины произошедшего устанавливаются.

На место были направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.