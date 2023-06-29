"По состоянию на 25 июня количество иностранных туристов, прибывших в Анталью авиатранспортом, достигло впечатляющих 5,071 млн. Кроме того, аэропорт провинции недавно установил новый рекорд по количеству прибывающих в день, приняв 90,85 тыс. иностранных туристов", — сказал он.

Как отметил Языджи, до конца года Анталья планирует принять 16 млн туристов, превзойдя рекордные показатели 2019 года.

В мае иностранный турпоток в Турцию составил 4,5 млн, это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Росту способствовал устойчивый турпоток из России, а также высокий спрос со стороны европейских туристов, в частности из Германии и Великобритании", — пишет Daily Sabah.

В мае этого года число путешественников из России выросло на 76,5% по сравнению с прошлым годом и составило 640,8 тыс. Турпоток из Германии составил 617,6 тыс. (плюс 24%), из Великобритании – 452,7 тыс. (плюс 12%).

Как сообщает издание, Анталья в мае приняла 1,5 млн туристов, за ней следуют провинции Мугла и Эдирне – 380,9 и 349,1 тыс. соответственно.