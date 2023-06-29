"В связи с инцидентом на железной дороге 29 июня временно отменено движение поездов "Аэроэкспресс" на направлении Домодедово. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Для поездок от/до аэропорта Домодедово вы можете воспользоваться экспресс-автобусами "станция метро Домодедовская — аэропорт Домодедово", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе "Аэроэкспресса", до момента возобновления движения поездов компании проезд на автобусе от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово" и в обратном направлении возможен по предъявлении железнодорожного билета "Аэроэкспресс".

Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро "Домодедовская" курсируют каждые 15 минут. Для увеличения провозной мощности автобусного маршрута на линию выпущены дополнительные автобусы.

В четверг днем на станции "Бирюлево" в Москве движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда. В настоящее время движение возобновлено по двум путям.