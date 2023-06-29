"Очистка старинного пруда не проводилась в течение многих десятилетий, за которые некогда живописный и популярный водоем фактически превратился в болото. Работы по приведению пруда в порядок продолжались полтора года. Подрядчику в ходе расчистки пришлось скорректировать проектную документацию, так как объём донных отложений превысил заявленную цифру в несколько раз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для более тщательного анализа и подбора технологии расчистки специалистам даже пришлось поднимать архивные материалы 1940-х годов. Дополнительное обследование и изучение исторических документов выявило возможность отведения основного объема воды из пруда в ручей Литовский по существующей перемычке.

"Это позволило изъять основной объем донных отложений водоема при помощи многофункционального земснаряда и уменьшить количество применяемого оборудования. Так, из пруда было изъято более 34 тыс. кубометров ила", — сообщает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что территория вокруг водоема облагорожена. Сейчас пруд наполняется за счет подземных источников. При этом ручей Гагаринский, который должен дополнительно наполнять водоем, перекрыт, так как в него пока что попадают бытовые стоки. Власти разбираются с источниками их появления.

"Следующая задача по превращению пруда Ялтинский в достойное место отдыха калининградцев — ликвидация всех выпусков в ручей Гагаринский. В этом направлении министерство уже планомерно начало работать — с частью собственников промышленных предприятий договорились о ликвидации выпусков, с частью ведем работу, где-то принудительно будем заниматься ликвидацией загрязняющих выпусков. В течение нескольких месяцев планируем эту работу завершить", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии области Олега Ступина.

В планах ведомства — дальнейшее благоустройство территории. С городской администрацией будет прорабатываться вопрос проектирования и создания здесь прогулочной и ландшафтно-парковой зоны.