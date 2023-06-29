Отмечается, что Бурейским межрайонным следственным отделом принято к производству дело, которое возбуждено органами внутренних дел по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

"Соответствующее решение об определении подследственности принято органами прокуратуры. В учреждении отобраны необходимые пробы, назначены судебные экспертизы. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята документация, допрошен персонал учреждения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в детском оздоровительном лагере сотрудники учреждения нарушили санитарно-эпидемиологические правила, что стало причиной отравления детей.

Ранее сообщалось, что из 275 детей, отдыхавших в лагере, у 86 выявлены симптомы заболевания, десять несовершеннолетних госпитализированы.

Причиной желудочно-кишечных расстройств стал вирус, обнаруженный у сотрудников пищеблока.

Деятельность лагеря приостановлена, дети возвращаются по домам.