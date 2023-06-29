"Гостиничный портфель Cosmos Hotel Group пополнится новым объектом, взятым в управление, — на крупнейшем в России бальнеологическом курорте "Мацеста" откроется Cosmos Macesta Park Hotel. В настоящее время проект находится на этапе строительства и планируется к открытию в середине 2024 года. Здание спроектировано согласно международным требованиям и стандартам, отвечает критериям 4-звездночного отеля", — говорится в сообщении.

Отель Cosmos Macesta Park 4* на 120 номеров будет находиться на территории бальнеологического курорта "Мацеста", сероводородные источники которого с 1902 года привлекают в Сочи туристов.

Гостиница будет расположен в 600 метрах от оборудованного пляжа, дорога до которого будет пролегать по берегу реки Мацеста. Порядка 30% площади комплекса будет отдано инфраструктуре, которая включает в себя открытый подогреваемый и крытый бассейны, спа-зону, тренажерный зал, конференц-зал на 50 человек, а также ресторан a la carte на 10-м этаже отеля. Ресторан будет доступен не только для гостей отеля, но и для всех желающих.

Cosmos Macesta Park Hotel 4* станет четвертым отелем гостиничной сети на Кубани после Cosmos Sochi Hotel 4*, Cosmos Stay Le Rond Sochi 4* и строящегося сейчас Cosmos Adler Hotel 4*.