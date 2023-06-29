Инициативу о создании граффити с портретом дальневосточного леопарда в центре Владивостока выдвинул художник Юрий Шишков.

"В рамках проекта автор представил несколько вариантов портретов диких леопардов из лесов Приморского края, голосование за лучший развернулось в группах "Земли леопарда" в социальных сетях. В опросе приняли участие более 2000 человек. С большим отрывом вперед вырвался макет граффити, названный художником "Зимний бродяга", — говорится в сообщении.

Разместить арт-объект авторы инициативы планируют на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, откуда открывается панорамный вид на другой берег Амурского залива. Именно там расположен нацпарк "Земля леопарда" и находятся места обитания редких животных.

Прототипом портрета стал снимок фотографа Николая Зиновьева, на котором запечатлен один из самых известных леопардов нацпарка Leo 34M по имени Василий. Его сфотографировали в северной части "Земли леопарда", недалеко от Владивостока. Этот хищник чаще других попадает в объектив профессиональных фотографов дикой природы. Сейчас краснокнижному животному около 10 лет, он силен и здоров, и у него богатые добычей владения в дикой природе.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В РФ большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". Число дальневосточных леопардов на заповедных территориях Приморского края к весне 2023 года выросло до 125 особей.