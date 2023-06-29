"Наша новая выставка представляет неоклассицизм во всем великолепии этого многогранного и разнообразного направления с его особенной образной системой и философией. Когда-то величайшие художники своего времени предложили новое видение эстетики античности и ренессанса. Теперь произведения Льва Бакста, Зинаиды Серебряковой, Александра Самохвалова, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича и других мастеров — шедевры, ставшие достоянием Русского музея и всей страны", — приводятся в сообщении слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.

Отмечается, что на выставке представлено более 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства первой трети XX века из собрания музея.

Среди них — произведения "Древний ужас" Бакста, "Баня" Серебряковой, "Мать" Петрова-Водкина, "Девушка в футболке" Самохвалова и "Автопортрет" Малевича.

Зрители увидят жемчужину отечественного неоклассицизма — совместную картину Александра Яковлева и Василия Шухаева "Автопортреты (Арлекин и Пьеро)".

"В экспозицию вошел целый ряд работ, которые выставляются крайне редко. Среди них эскизы панно и плафонов для Казанского вокзала Александра Бенуа и Зинаиды Серебряковой, эскизы росписей для особняков, созданные Евгением Лансере, Василием Шухаевым, Александром Яковлевым, Александром Белобородовым, работы Василия Берингера и Степана Карпова", — уточняется в сообщении.

Сообщается, что отдельное место на выставке отведено книжной и журнальной графике, которая в России пережила свой расцвет благодаря художникам-неоклассикам из общества "Мир искусства".

На выставке представлены обложки и заглавные листы различных изданий работы Мстислава Добужинского, Лансере и Бакста.

Выставка открыта для посещения до 11 сентября.