"Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз. В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Это выставки, мастер-классы по флористике и лекции", — сказала Сергунина, слова которой привели в Департаменте культуры столицы.

В рамках фестиваля будет организовано несколько тематических пространств. Так, в зоне "Библиотека под деревом" представят книжные новинки отечественных и зарубежных писателей. В Овальной беседке юные гости во время мастер-классов создадут экокомпозиции и узнают, почему важно беречь природу. Там же детей будут ждать театрализованные занятия. Участники подготовят и покажут зрителям спектакль по сказке Константина Паустовского "Теплый хлеб".