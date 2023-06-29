"Парады ретротранспорта в столице стали доброй традицией. В День Московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами", — сказал Ликсутов, слова которого привели в департаменте транспорта.

Парад пройдёт в столице 8 июля, в нем примут участие 14 уникальных трамвайных вагонов и машины из коллекций наших партнеров: Музея Гаража особого назначения ФСО России, Комитета классических автомобилей Российской Автомобильной Федерации и АвтоРетроКлуба ГАЗ-21.

Праздник откроется выступлением Академического хора Московского метро.