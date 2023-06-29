"Группа, состоящая из детей из детского дома "Единство" совершала спуск. Трое из них попросились у взрослых спуститься первыми. Им разрешили. Когда основная группа спустилась на место, детей там не было. Сейчас ведутся поиски", — сообщил собеседник агентства.

В Агентстве по защите населения "Интерфаксу" уточнили, в месте, где проходила экспедиция, отсутствует связь, что затрудняет поиски пропавших.

По данным пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области, для поиска детей было организовано четыре группы.

"Одна обследует тропу до Соболиного приюта, вторая — территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, третья группа — склоны пика Поднебесный, четвертая обследует поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас. Ситуация осложняется гористым характером местности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поиски ведутся с использованием беспилотных летательных аппаратов.