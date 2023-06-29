"Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус. В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в лёгкой форме", — сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.

"Деятельность лагеря приостановлена. Документы переданы в суд. В настоящее время детей вывозят из лагеря по домам. Эпидрасследование продолжается", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.