"По Шерегешу принято решение о том, что Кемеровская область будет финансировать ВПП самостоятельно, рассчитывая на то, что в дальнейшем получит капитальный грант от федерального правительства", — сказал Троценко.

По его словам, стоимость ВПП с перроном составляет порядка 9 млрд рублей, при этом из федерального бюджета впоследствии может быть компенсирована лишь часть средств.

"Из 9 млрд рублей, которые вкладывает (Кемеровская — ИФ) область (в строительство ВПП в Шерегеше — ИФ), есть надежда, что будет 5 млрд рублей компенсировано капитальным грантом, это область будет компенсировать себе из капитального гранта, из федеральных средств. Мы же ("Новапорт" — ИФ) вкладываем собственные средства — 5 млрд рублей (в строительство терминала — ИФ) и будем возвращать из текущего бизнеса аэропорта", — сказал Троценко.

Как сообщалось, власти Кузбасса ранее оценивали строительство аэродромной инфраструктуры для аэропорта в Шерегеше в 13,5 млрд рублей. По их данным, с учетом терминала и подведения необходимых коммуникаций (инженерные сети и дорога) стоимость строительства аэропорта близ Шерегеша превышает 30 млрд рублей.

В конце июня первый заместитель губернатора — председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк заявил, что инвесторы курорта Шерегеш готовы купить облигации для финансирования строительства ВПП.

Инвестор строительства — холдинг "Новапорт". При этом компания готова вкладываться в терминал и приступить к возведению аэровокзального комплекса только после того, как будет решен вопрос с источником средств для финансирования строительства ВПП.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2022-2023 годов турпоток на курорт вырос на 100 тыс. человек и превысил 2,3 млн человек.