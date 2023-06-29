"В республике имеются условия для развития всех видов туризма, включая оздоровительный туризм и агротуризм. Это позволяет определить туристическую отрасль как наиболее привлекательную, приоритетную для развития на территории республики. Но самое главное — эта отрасль способна дать значительный импульс социально-экономическому развитию всего региона", — сказал Меликов.

По его словам, спрос среди туристов, разнообразие товаров и услуг способствует развитию промышленности в Дагестане.

"Отсюда следуют масштабное развитие производства потребительских товаров и повышения уровня жизни населения республики", — сказал Меликов.

Он добавил, что наряду с такими сегментами отдыха, как пляжный, этнокультурный, исторический и познавательный туризм, в республике набирают популярность новые направления.

"Такие, как промышленный туризм — я прежде всего говорю о посещении гидроэлектростанции в том же Сулакском каньоне, — сельскохозяйственный туризм, экотуризм, активный туризм в горной части, пеший и спортивный туризм, в том числе конные прогулки", — сказал глава республики.

Меликов добавил, что основной развития туризма в республике является реализация прорывных проектов.