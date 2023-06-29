Он добавил, что сфера туризма становится одной из самых перспективных для Северной Осетии. С начала этого года республику уже посетило около 400 тыс. человек, эта цифра с каждым днем растет. "Мы работаем сразу над несколькими крупными проектами в туристической сфере: тематический парк "Алания парк", туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар", — отметил глава республики.

По его словам, завершена разработка мастер-плана туркластера республики "Солнечный пояс Алании". Кроме этого, Северную Осетию включили в маршрут железнодорожного путешествия "Жемчужина Кавказа". "Продолжаем работу и над открытием новых авианаправлений", — добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".