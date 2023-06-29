"В городе остаются нерешенные вопросы, которые сдерживают его социально-экономическое развитие. Это неразвитая коммунальная инфраструктура, дефицит водоснабжения, водоотведения, низкий уровень благоустройства. В целях устранения инфраструктурных ограничений постановлением правительства республики Дагестан принята программа комплексного развития Дербента до 2025 года в объеме более 50 млрд рублей, в том числе 41 млрд рублей за счет республиканского бюджета, остальные — за счет муниципального и внебюджетных источников", — сказал Меликов.

По его словам, программа предусматривает реализацию проектов развития общественных пространств, ремонт и реконструкцию социальной и инженерной инфраструктуры, строительство новых инфраструктурных проектов.

"Уже реализован значительный комплекс мероприятий", — сказал Меликов.

Он добавил, что в целях более полного развития потенциала Дербента в качестве нового туристического центра в октябре 2021 года был утвержден план комплексного развития города, который подразумевает реализацию 93 мероприятий в период до 2027 года на общую сумму 178,5 млрд рублей.