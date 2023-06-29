"Заканчиваем реконструкцию аэропорта Ставрополя. В феврале, Господь управит, откроем (новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий — ИФ). Но мы с 2019 года не можем получить финансирование на взлетно-посадочную полосу", — сказал Владимиров, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Дербенте.

По его словам, если раньше проект стоил до 1,9 млрд рублей, то сейчас более 4 млрд рублей.

Таким образом, в течение пяти лет проект подорожал в 2 раза.

"А если мы поставим (реализацию проекта — ИФ) на 2026 год, то каждый год будет на 30 % дорожать", — отметил глава Ставрополья, добавив, что после реконструкции аэропорт сможет принимать 1,5 млн пассажиров.

Запустить новый аэровокзальный комплекс планируется в феврале 2024 года, уточнил он.

Ранее сообщалось, что общая площадь нового терминала составит порядка 6 тыс. кв. м, пропускная способность в час — 400 пассажиров (200 на вылет, 200 на прилет), пропускная способность в год — 580 тыс. пассажиров.

Сейчас аэровокзальный комплекс состоит из 2 зон обслуживания пассажиров, способных принимать 300 человек в час.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополя в первом квартале 2023 года вырос на 15,6%, до 114,4 тыс. пассажиров.