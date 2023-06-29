"Развитие туризма останавливает отток населения из горной части (Дагестана — ИФ), так как прежде всего у местного населения появляется надежда на рабочие места, открытие собственного бизнеса, гостевых домов, торговых объектов, ориентированных на туристический поток", — сказал Меликов.

По его словам, это способствует развитию малого и среднего предпринимательства в республике.

"Сдерживающими факторами (для реализации проектов в сфере туризма — ИФ) для нас являются отсутствие или низкое качество инфраструктуры. При этом в республике реализуется ряд мер господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые позволили бы нам обойти эту проблему и на время отсутствия инфраструктуры развивать сферу отдыха за счет малого и среднего предпринимательства", — сказал Меликов.

Он добавил, что в последние годы в республике наблюдается рост туристического потока, за прошедший год республику посетило более 1,5 млн человек, что на 44% больше, чем в 2021 году.