"Медицинские работники Соединенных Штатов проведут официальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте инцидента", — говорится в распространенном пресс-релизе ведомства.

Председатель Морского следственного комитета (MBI) Джейсон Нойбауэр поблагодарил участников поисковой операции за помощь и поддержку, заявив, что "доказательства позволят следователям из нескольких международных юрисдикций критически разобраться в причинах этой трагедии".

Он отметил, что "предстоит еще проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели "Титана", и помочь гарантировать, что подобная трагедия не повторится".

Как сообщалось, обломки туристического батискафа, который потерпел крушение во время экспедиции к "Титанику", выгрузили в порту канадского города Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

MBI продолжит сбор доказательств и опрос свидетелей, чтобы проинформировать общественность о ходе слушаний по поводу этой трагедии, говорится в пресс-релизе.

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику".

22 июня береговая охрана США сообщила, что члены поисковой группы обнаружили обломки батискафа. Их характер указывает на то, что на подводном аппарате произошел взрыв. Предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей.

В поисках аппарата участвовали американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой он погружался. Кроме того, к спасательным работам присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.