«Одним из ключевых инфраструктурных объектов Северо-Кавказского федерального округа в части морского транспорта является Махачкалинский морской торговый порт. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства подъездной автомобильной дороги к морскому порту. В этом году планируется завершение подготовки проектной документации, что позволит завершить строительно-монтажные работы в 2025 году. Ориентировочно полная стоимость проекта составит порядка 5,5 млрд рублей», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Как отметил Савельев, четырехполосная дорога протяженностью более 6,5 километров будет проходить в черте города, местами по побережью Каспийского моря. Также предполагается строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

В целях дальнейшего развития туризма и речных пассажирских перевозок в Дагестане по просьбе правительства региона участки рек Сулак и Аварское Койсу включены в перечень внутренних водных путей РФ регионального значения.

«Это решение позволит региону финансировать работы по содержанию и благоустройству отдельных участков рек, проходящих в наиболее привлекательных и живописных местах Дагестана», — заключил Савельев.