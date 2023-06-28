«В рамках исполнения вашего поручения, Владимир Владимирович, по проекту строительства автодороги между курортами Архыз и Красная Поляна для оценки возможности реализации в рамках концессии проводим необходимую технико-экономическую оценку. Протяженность этой горной дороги около 111 километров, включая 13 километров тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможности его реализации рассматриваем в период после 2027 года», — сказал он на совещании с президентом РФ в среду.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство трассы между курортами Архыз в Карачаево-Черкесии и Красная Поляна в Краснодарском крае оцениваются в 92 млрд рублей.

Как отметил Савельев, также реализуются меры для опережающих темпов строительства улично-дорожной сети в Северной Осетии. Так, строительство дороги к туристическому комплексу «Мамисон» планируется завершить в 2024 году.