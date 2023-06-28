«Принимая во внимание важность развития туристического кластера в федеральном округе, мы продолжаем капитальный ремонт подъезда к туристическому комплексу «Ведучи» Чеченской Республики, завершение работ планируем в 2025 году», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к курорту «Ведучи» представляет собой двухполосную автодорогу IV категории с расчетной скоростью движения 40 км/ч для трудных участков в горной местности. Дорога проходит по горным склонам на высоте от 781 до 813 метров.

Как отметил Савельев, одним из ключевых вопросов развития автомобильных перевозок и повышения туристической привлекательности является строительство обходов городов Дербент, Махачкала и Хасавюрт.

«Пятилетним планом строительства и реализации этих проектов предусмотрено начало работ в 2025 году. При опережающем финансировании в 2024 году мы сможем начать работы раньше предусмотренного срока», — пояснил министр.

Он добавил, что по Хасавюрту получено положительное заключение экспертизы, проектные работы по Дербенту и Махачкале будут завершены в текущем году.

Савельев напомнил, что работа по приведению дорог в СКФО в нормативное состояние идет в соответствии с установленным планом. За последние три года нормативное состояние региональных дорог выросло с 61% до 65%, а дорог в агломерациях – с 72 до 81%. Также завершены работы по строительству и реконструкции 68 км, в том числе реконструкция отдельных участков дороги Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Ингушетии, реконструкция моста через реку Ардон в Северной Осетии и расширение до четырех полос трассы между Кавминводами и Кисловодском.