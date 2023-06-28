«Было принято важное решение по налоговому вычету: когда предприятия, которые перерабатывают виноград и производят спиртные напитки, платят меньше акцизных сборов при условии, что реинвестируют в отрасль. Дагестан вложит почти 6 млрд рублей в расширение виноградников и в оборудование для его переработки. Из них 2 млрд бизнес уже инвестировал. В результате появится 1 тыс. га новых виноградников», — отметил он в ходе совещания президента России с членами правительства по развитию туризма на Северном Кавказе.

По словам министра, согласованное с Минфином продление меры еще на три года будет способствовать развитию гастротуризма в регионе.

Это решение, по данным экономического ведомства, позволит создать дополнительно 9,5 тыс. новых сезонных рабочих мест.

Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития и главы Дагестана о поддержке виноградарей республики.

"Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла", — сказал он.