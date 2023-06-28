«Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в СКФО. В том числе, в регионе Кавказских минеральных вод. Сроки и источники финансирования – хочу подойти к этому очень аккуратно. Министр предложил все раздать. Да, конечно, там, где это обосновано, надо идти на это. Но действовать нужно аккуратно. И нужно быть уверенными на 100%, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. Нужно все очень внимательно просчитать», — сказал он на совещании по развитию туризма в СКФО в Дагестане в среду.

«А то сейчас вместо того, чтобы гостиницы строить, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет. Потому что не будет курортного сбора Люди будут просто держать эти апартаменты, но это не совсем туристический объект, не гостиница и не санаторий. Поэтому продумать детали. Построить нужно эту работу так, чтобы за 5 лет все объекты, требующие капитального ремонта, были приведены в порядок, в нормативное состояние», — добавил президент.

Ранее на совещании министр экономического развития Максим Решетников предложил передать часть нуждающихся в реконструкции санаториев на Кавказских минеральных водах в частные руки. По его словам, из 124 санаториев в регионе таких 40%. По оценке властей Ставропольского края, для приведения их в порядок нужно 50 млрд рублей, а таких денег в бюджете нет.