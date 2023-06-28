«В наши дальнейшие планы входит реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкала стоимостью порядка 13 млрд рублей. Объявлены конкурсные процедуры, заключение государственного контракта запланировано 30 июня текущего года. Завершение работ в 2026 году. По реконструкции аэропорта Грозный заключен государственный контракт со сроком завершения работ в 2024 году. Из средств федерального бюджета предусмотрено более 15 млрд рублей. Кроме того, по аэровокзальному комплексу Грозный заключено концессионное соглашение, стоимость проекта составляет более 18 млрд рублей с завершением работ в 2026 году», — рассказал он.

Как отметил Савельев, в случае установления финансирования по аэропорту Грозный работы могут быть завершены в 2025 году.

Глава Минтранса добавил, что в 2023 году суммарный объем государственной поддержки, направляемый на обеспечение доступных авиаперевозок в СКФО, составляет более 930 млн рублей. Эти средства обеспечат перевозку по льготным тарифам более 347 тыс. пассажиров по 48 субсидируемым маршрутам.