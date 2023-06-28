«Прошу ускорить разработку концепции автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру. Это важно и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха как пешеходные туристические тропы. Информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», — сказал он на совещании по вопросам развития туризма в Дагестане.

По словам президента, еще одна большая задача – масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год.

«Планку здесь нужно здесь ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше превосходили их», — подчеркнул президент

Он добавил, что туриндустрия страны сейчас выходит на новый уровень, наращивает привлекательность. Развивается транспортная инфраструктура, курорты, гостиницы, рестораны и кафе, благоустраиваются общественные пространства, реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере.

«Все большее число людей делает выбор приезжать отдыхать именно в Россию. Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей, и целых регионов», — подчеркнул Путин.