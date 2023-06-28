«Кавказ.РФ готовит концепцию Национальной Кавказской тропы. Можно будет пройти пешком от Каспийского до Черного моря по Кавказскому хребту. Это будет самый протяженный национальный пеший маршрут. Корпорация подготовит и оборудует тропу, бизнес создаст места для отдыха и питания», — рассказал он на совещании по развитию туризма в СКФО под председательством Владимира Путина.

Решетников добавил, что пешеходные туристические маршруты появятся на каждом горнолыжном курорте. Их общая протяжённость составит 60 км. На Архызе уже работает трасса в 13 км, в следующем году экотропы появятся на курортах Эльбрусеи Ведучи.

Путин ранее на совещании призвал активнее развивать в России пешеходные туристические тропы, распространять информацию о них на региональных и федеральных ресурсах.