Фестиваль национальных культур будет проходить в Славгороде с 5 по 9 июля. Его участниками станут представители 30 районов и пяти городов Алтайского края, а также делегации Кемеровской, Томской областей и Красноярского края, республик Алтай и Бурятия, а также из Казахстана. Впервые в мероприятиях примут участие делегации Китая и Королевства Таиланд, отмечается в сообщении.

В этом году в программу фестиваля "Перекресток культур", помимо традиционных выставок, мастер-классов, концертов, вошли новые творческие площадки: площадка гармонистов, казачьей культуры, этнодискотека и гастрономическая площадка. Кроме того, организаторы предусмотрели спортивно-игровую площадку "Играй, Алтай!". Для руководителей творческих коллективов и этнокультурных объединений состоится "круглый стол" на тему "Методика сбора, оформления и хранения материалов и предметов материальной и нематериальной культуры".

Впервые фестиваль "Перекресток культур" прошел в 2019 году в селе Кулунда. Он собрал более 400 участников из 20 районов и городов региона, а также Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Казахстана. Жители района и гости фестиваля познакомились с русской, кумандинской, мордовской, украинской, немецкой, казахской, алтайской, чеченской, чувашской культурами. В 2021 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Межрегиональный фестиваль национальных культур "Перекресток культур" прошел в дистанционном формате. Его участниками стали более 200 человек.