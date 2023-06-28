По данным телеканала, обломки доставил коммерческий корабль Horizon Arctic, который обнаружил их с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV).

На изображениях, опубликованных Sky News, среди обломков виден большой белый обломок изогнутого металла, а также кабели и другие детали.

Отмечается, что батискаф "Титан" доставили на сушу спустя почти две недели после того, как он предположительно взорвался в Атлантическом океане.

Произошедшая катастрофа вызвала волну критики в адрес компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф, ее обвиняют в несоблюдении требований безопасности при строительстве аппарата. Кроме того, в Международном обществе "Титаника" призвали прекратить попытки проведения туристических погружений к нему и начать расследование обстоятельств взрыва батискафа.

22 июня береговая охрана США сообщила, что члены поисковой группы обнаружили обломки батискафа. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на подводном аппарате произошел взрыв. Предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей. По данным американской береговой охраны, подводный аппарат, предположительно, взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего "Титаника".

Впоследствии в ВМС США сообщили, что зарегистрировали звук, похожий на взрыв, в районе погружения "Титана", когда он потерял связь с кораблем поддержки.

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". По информации СМИ, на борту батискафа находились британцы миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, а также французский пилот судна Поль-Анри Нарголе. Вместе с тем, как сообщается, пятым пассажиром был Стоктон Раш, гендиректор компании OceanGate Expeditions, отправлявшей батискафы с экспедициями к "Титанику".

В поисках аппарата участвовали американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой он погружался. Кроме того, к спасательным работам присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.